1,87 трлн рублей – сумма всех депозитов россиян у букмекеров в 2025-м. 75,6 млрд – чистая прибыль букмекерских компаний
Российские букмекеры отчитались о своих доходах и расходах за 2025-й.
Сумма всех депозитов россиян у букмекеров выросла на 7,6% за год – до 1,877 трлн рублей. На выплаты выигрышей компании потратили порядка 1,45 трлн рублей.
На целевые отчисления было потрачено 37,77 млрд рублей, на коммерческие расходы – около 100 млрд.
Чистая прибыль букмекерских компаний сократилась на 18,5% за год и составила 75,6 млрд рублей.
Деньги букмекеров: кто сколько заработал и на что потратил? Рынок – почти 1,9 трлн рублей
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Нормалёк, сумма чистого дохода! А буки негодуют по повышению налогов!
Нормалёк, сумма чистого дохода! А буки негодуют по повышению налогов!
«Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист ради 300% прибыли» все остальное пыль в глаза и вранье )
«Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист ради 300% прибыли» все остальное пыль в глаза и вранье )
Фуф, надо в Северную Корею ехать, там не капиталистов, а то ещё какой-нибудь капиталист тут пойдет на преступление!
1.8 лудики завели и 1.45 вывели? Похоже на вранье, все мои знакомые лудоманы тупо заводят почти всю зарплату и потом у них денег, Они ничего особо не выводят
1.8 лудики завели и 1.45 вывели? Похоже на вранье, все мои знакомые лудоманы тупо заводят почти всю зарплату и потом у них денег, Они ничего особо не выводят
Да не всегда проигрываешь, бывает поднимаешь но в итоге часть обратно оставляешь. Болезнь лудомана в том , что после подьема он все равно туда их и отнесет. Самая больная игра это когда телефон под рукой и счет то тогда днями и ночами лепишь ставки. Не сна ,не аппетита не работать не охота и на баб забиваешь)
Да не всегда проигрываешь, бывает поднимаешь но в итоге часть обратно оставляешь. Болезнь лудомана в том , что после подьема он все равно туда их и отнесет. Самая больная игра это когда телефон под рукой и счет то тогда днями и ночами лепишь ставки. Не сна ,не аппетита не работать не охота и на баб забиваешь)
Я согласен что лудоман может поднять, в том то и дело что он их потом обратно заносит и проигрывает. Вообщем играют они пока не проиграют)🤦♂️
Я в букмекеры пошёл, пусть меня научат..
Я в букмекеры пошёл, пусть меня научат..
Не, лучше стать акционером Газпрома)
Не, лучше стать акционером Газпрома)
Акции Газпрома за три года обвалились почти в три раза :)
Читаю прибыль буков миллиард долларов
А говорят что плохо живем))
Да уж, судя по данным дураков у нас и правда на 100 лет вперед припасено.. грустно это.
Хороший бизнес
А посщитать со скольких из них были заплачены налоги. Вот вме удивятся количеству черного нала... а говорят у людей денег нет...
