1,87 трлн рублей – сумма всех депозитов россиян у букмекеров в 2025-м. 75,6 млрд – чистая прибыль букмекерских компаний

Российские букмекеры отчитались о своих доходах и расходах за 2025-й.

Сумма всех депозитов россиян у букмекеров выросла на 7,6% за год – до 1,877 трлн рублей. На выплаты выигрышей компании потратили порядка 1,45 трлн рублей.

На целевые отчисления было потрачено 37,77 млрд рублей, на коммерческие расходы – около 100 млрд.

Чистая прибыль букмекерских компаний сократилась на 18,5% за год и составила 75,6 млрд рублей.

