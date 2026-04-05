Гендиректор «Динамо» Пивоваров о новом контракте с BetBoom: «Предложенные условия нас не устроили. Так что мы в переговорах по финализации сделки с другим букмекером»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ситуации с продлением контракта с BetBoom.

Стороны подписали соглашение в марте 2023-го. Контракт, рассчитанный на 3,5 года, завершается в июне 2026-го.

– У клуба завершается контракт с букмекером – BetBoom – фантастический по условиям. Будет ли он продлен или появится новый букмекер?

– В целом мы переговоры обычно не комментируем, но в данном случае определенные развилки пройдены. Контракт действительно заканчивается, у компании было приоритетное право на продление. Этим правом компания не воспользовалась – предложенные условия нас не устроили. Мы провели переговоры с другими игроками рынка, получили ряд предложений, одно из них нас устроило. BetBoom это предложение не уравнял, поэтому преимущественного права уже нет. Так что мы в переговорах по финализации сделки с новым букмекером. Каким именно – пока не назову.

Деньги букмекеров: кто сколько заработал и на что потратил? Рынок – почти 1,9 трлн рублей

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: РБ Спорт
О как, пошли все лесом?
Фонбет, кто ж еще им столько накинет
