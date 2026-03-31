Первый в мире турнир по «пельменному покеру» состоялся в Сочи

В «Казино Сочи» прошел первый в мире турнир по пельменному покеру, приуроченный к 1 апреля.

В нем приняли участие 100 человек, а главным призом стали 300 кг пельменей. Вместо фишек игроки использовали настоящие замороженные пельмени, а стартовый взнос для каждого участника составил 1 килограмм полуфабрикатов.

Турнир длился пять часов. В финал вышли восемь человек, победителем стал 39-летний сочинец Алексей.

По словам победителя, пока он не готов хранить такой объем пельменей, поэтому попросил помощи у организаторов. Выигрыш он планирует разделить с друзьями.