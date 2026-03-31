Депутат Камнев: «Онлайн-казино нужно полностью запретить, несмотря на периодические разговоры о легализации «для отбеливания»

Депутат Госдумы Георгий Камнев высказался о возможной легализации онлайн-казино в России.

«Онлайн-казино нужно полностью запретить в РФ. Следует заблокировать все ресурсы без исключения. Банки и Роскомнадзор должны объединить усилия и сделать все возможное, чтобы доступ к платформам стал технически невозможен включая блокировку «зеркал», VPN-обходов и всех связанных платежей.

Несмотря на периодические разговоры о легализации «для отбеливания» отрасли и пополнения бюджета, онлайн-казино – это крайне опасный бизнес. Он разрушает жизни людей. Игровая зависимость приводит к огромным долгам: люди берут микрозаймы под бешеные проценты, закладывают квартиры, продают имущество.

Когда деньги заканчиваются, на пороге появляются коллекторы. В самых тяжелых случаях все заканчивается суицидом. Государство должно защищать своих граждан, а не искать прибыль на их слабостях. Здоровье нации и благополучие семей важнее сомнительных налоговых поступлений», – заявил Камнев.

Ранее с предложением о легализации онлайн-казино к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

По оценке ведомства, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.