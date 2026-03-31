1xbet приостановил действие букмекерской лицензии в Казахстане («Азартный Казахстан»)

Букмекерская компания 1xBet приостановила работу в Казахстане.

«Партнеры букмекера получили уведомление о том, что с 27 марта букмекер приостанавливает действие лицензии на месяц. Букмекер потребовал убрать все рекламные материалы и ссылки.

Важно, что такое сообщение получили все: и диджитал-площадки, и офлайн-партнеры. Букмекер мотивирует это сложностями с подключением к ЕСУ и обещает вернуться к работе через месяц.

Печальная ситуация складывается с теми клиентами, у которых зависли деньги на аккаунтах. Парадокс: деньги как бы есть, букмекер не против их отдать, но технической возможности вывести их нет», – сообщает телеграм-канал «Азартный Казахстан».

1xbet – партнер Казахстанской федерации футбола и футбольного клуба «Кайрат». Оценочная годовая выручка букмекера – 561 млрд тенге (около 94,9 млрд рублей).

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Азартный Казахстан
Минфин предложил единую формулировку для букмекеров о рисках участия в азартных играх
вчера, 14:19
ФНЛ и Leon продлили соглашение о сотрудничестве. Букмекер остается титульным спонсором Второй лиги
вчера, 10:49
PARI о беттинг-рынке: «В 2026-м будет падение вплоть до минус 5%. Даже чемпионат мира не спасет»
вчера, 10:23
243,6 млн рублей – чистая прибыль ЕРАИ за 2025-й. 38,1 млрд отчислений были направлены в спортивные федерации и РСФ
вчера, 09:25
63% – доля ставок на спорт в индустрии развлечений в России (Forbes)
29 марта, 14:26
Выручка БЕТСИТИ увеличилась до 70,6 миллиарда рублей. Доля букмекера на российском рынке – 3,73%
29 марта, 10:37
OLIMPBET потратил на спонсорство и пожертвования более 1,2 миллиарда рублей
29 марта, 09:30
Целевые отчисления БК Zenit достигли 242 миллионов рублей, рост объема депозитов – 1,78%
29 марта, 08:59
Коммерческие расходы Bettery увеличились в 2,5 раза
29 марта, 08:45
По итогам 2025 года букмекер Leon зафиксировал убыток в 295 миллионов рублей
29 марта, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
вчера, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
Рекомендуем