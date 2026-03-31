1xbet приостановил действие букмекерской лицензии в Казахстане («Азартный Казахстан»)

Букмекерская компания 1xBet приостановила работу в Казахстане.

«Партнеры букмекера получили уведомление о том, что с 27 марта букмекер приостанавливает действие лицензии на месяц. Букмекер потребовал убрать все рекламные материалы и ссылки.

Важно, что такое сообщение получили все: и диджитал-площадки, и офлайн-партнеры. Букмекер мотивирует это сложностями с подключением к ЕСУ и обещает вернуться к работе через месяц.

Печальная ситуация складывается с теми клиентами, у которых зависли деньги на аккаунтах. Парадокс: деньги как бы есть, букмекер не против их отдать, но технической возможности вывести их нет», – сообщает телеграм-канал «Азартный Казахстан».

1xbet – партнер Казахстанской федерации футбола и футбольного клуба «Кайрат». Оценочная годовая выручка букмекера – 561 млрд тенге (около 94,9 млрд рублей).