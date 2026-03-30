Минфин предложил единую формулировку для букмекеров о рисках участия в азартных играх

Минфин предложил утвердить единую формулировку предупреждения о рисках азартных игр для всех операторов.

Букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе, а также непосредственно в пунктах приема ставок.

На сайтах букмекерских компаний предупреждение должно занимать на менее 7% площади видимой части страницы.

Согласно документу, опубликованному на портале нормативно-правовых проектов, Минфин предложил установить единую формулировку для всех букмекеров: «Участие в азартных играх не гарантирует получения выигрыша и может привести к потере денежных средств и возникновению зависимости от азартных игр».

Такое предупреждение должно размещаться не только на главной странице букмекерской компании, но и в наземных пунктах приема ставок.