ФНЛ и Leon продлили соглашение о сотрудничестве. Букмекер остается титульным спонсором Второй лиги

Букмекерская компания Leon продлила соглашение о сотрудничестве с ФНЛ.

Leon остается титульным партнером Второй Лиги А и Второй Лиги Б. Букмекер и ФНЛ начали сотрудничество в июле 2023 года.

«Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания Leon заключили новое соглашение о продлении сотрудничества.

За время нашего партнерства удалось существенно повысить узнаваемость LEON-Второй Лиги, а совместные проекты и мероприятия точно запомнились фанатам!

Игра продолжается!», – сообщили в букмекерской компании.