ФНЛ и Leon продлили соглашение о сотрудничестве. Букмекер остается титульным спонсором Второй лиги
Букмекерская компания Leon продлила соглашение о сотрудничестве с ФНЛ.
Leon остается титульным партнером Второй Лиги А и Второй Лиги Б. Букмекер и ФНЛ начали сотрудничество в июле 2023 года.
«Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания Leon заключили новое соглашение о продлении сотрудничества.
За время нашего партнерства удалось существенно повысить узнаваемость LEON-Второй Лиги, а совместные проекты и мероприятия точно запомнились фанатам!
Игра продолжается!», – сообщили в букмекерской компании.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Leon
