PARI о беттинг-рынке: «В 2026-м будет падение вплоть до минус 5%. Даже чемпионат мира не спасет»

Исполнительный директор PARI Евгений Луговский поделился ожиданиями от 2026 года в беттинге.

– Какой прогноз на объем легального рынка и долю PARI в 2026 году?

– Рынок – падение вплоть до минус 5%. PARI – один к одному.

У нас есть чудо-слайд с анализом всех факторов, влияющих на рынок в 2026 году. Так вот среди них столько негативных даже без учета макроэкономических, что даже чемпионат мира не спасет.

Что касается доли рынка – таких таргетов не стоит. Накрутить себе долю рынка – не проблема.

Важно, чтобы после этой накрутки не хотелось смотреть на PnL и плакать, – рассказал Луговский в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.