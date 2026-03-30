243,6 млн рублей – чистая прибыль ЕРАИ за 2025-й. 38,1 млрд отчислений были направлены в спортивные федерации и РСФ

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) опубликовал финансовую отчетность за 2025 год.

За 2024 год ЕРАИ принял 38,1 млрд рублей в качестве целевых отчислений букмекерских компаний, которые были направлены в спортивные федерации и Российский спортивный фонд.

Чистая прибыль регулятора выросла на 46% – до 243,6 млн рублей. Налог на прибыль вырос на 123% и составил 77,1 млн рублей.