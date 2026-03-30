243,6 млн рублей – чистая прибыль ЕРАИ за 2025-й. 38,1 млрд отчислений были направлены в спортивные федерации и РСФ

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) опубликовал финансовую отчетность за 2025 год.

За 2024 год ЕРАИ принял 38,1 млрд рублей в качестве целевых отчислений букмекерских компаний, которые были направлены в спортивные федерации и Российский спортивный фонд.

Чистая прибыль регулятора выросла на 46% – до 243,6 млн рублей. Налог на прибыль вырос на 123% и составил 77,1 млн рублей.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ресурс БФО
63% – доля ставок на спорт в индустрии развлечений в России (Forbes)
вчера, 14:26
Выручка БЕТСИТИ увеличилась до 70,6 миллиарда рублей. Доля букмекера на российском рынке – 3,73%
вчера, 10:37
OLIMPBET потратил на спонсорство и пожертвования более 1,2 миллиарда рублей
вчера, 09:30
Целевые отчисления БК Zenit достигли 242 миллионов рублей, рост объема депозитов – 1,78%
вчера, 08:59
Коммерческие расходы Bettery увеличились в 2,5 раза
вчера, 08:45
По итогам 2025 года букмекер Leon зафиксировал убыток в 295 миллионов рублей
вчера, 08:30
БК «Мелбет» направила на благотворительность более 600 миллионов рублей
вчера, 08:15
Выручка букмекерской компании FONBET выросла на 17% – до 714 млрд рублей
вчера, 08:00
БЕТСИТИ о кубке Морского боя: «Хотелось провести товарищеский турнир между нашими партнерами из РПЛ, но при этом выйти за рамки классического формата»
27 марта, 09:50
Чистая прибыль «Балтбет» сократилась более чем в 2 раза за год – до 154 млн рублей
27 марта, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
сегодня, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
Рекомендуем