243,6 млн рублей – чистая прибыль ЕРАИ за 2025-й. 38,1 млрд отчислений были направлены в спортивные федерации и РСФ
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) опубликовал финансовую отчетность за 2025 год.
За 2024 год ЕРАИ принял 38,1 млрд рублей в качестве целевых отчислений букмекерских компаний, которые были направлены в спортивные федерации и Российский спортивный фонд.
Чистая прибыль регулятора выросла на 46% – до 243,6 млн рублей. Налог на прибыль вырос на 123% и составил 77,1 млн рублей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ресурс БФО
