Ошибка UFC с победителем боя принесла беттору крупный выигрыш.

В ночь на воскресенье Тайрелл Форчун выиграл поединок против Марчина Тыбуры (единогласное решение судей – 30-27, 29-28, 29-28) на турнире UFC Fight Night 271 в Сиэтле.

Однако известный ринг-анонсер Брюс Баффер ошибочно объявил победителем Тыбуру. Через минуту участников боя вернули в клетку и заново огласили вердикт поединка.

В это время один из бетторов, предугадав изменение результата, поставил 670 долларов на победу Форчуна с коэффициентом 100.00. Это стало возможно благодаря правилам биржи прогнозов Polymarket – на протяжении еще 99 секунд после анонса можно поставить на поединок в лайве.

Таким образом, клиент Polymarket выиграл 67 тысяч долларов из-за ошибки Баффера.

Как букмекеры выходят на рынок и при чем тут неработающие компании с лицензиями