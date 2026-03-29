Букмекерская компания БЕТСИТИ опубликовала отчетность по итогам 2025 года.

Согласно данным по ООО «Фортуна», выручка букмекера увеличилась на 5,1% и достигла 70,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль БЕТСИТИ – 2,04 млрд рублей, что на 59% ниже прошлогоднего показателя. Доля БК на рынке незначительно снизилась – до 3,73% в сравнении с 3,88%.

Среди других раскрытых данных:

● уплата дивидендов – 3,2 млрд (-59,5%);

● управленческие расходы – 2,9 млрд (+0,01%);

● комиссии банков – 2,3 млрд (+4,1%);

● целевые отчисления – 1,4 млрд (+5,8%);

● оплата труда работников – 1,2 млрд (+27,1%);

● добровольное пожертвование – 187,4 млн (+113%).

Как букмекеры выходят на рынок и при чем тут неработающие компании с лицензиями