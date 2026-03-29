OLIMPBET потратил на спонсорство и пожертвования более 1,2 миллиарда рублей

Букмекерская компания OLIMPBET отчиталась об итогах 2025 года.

Согласно отчетности ООО «БК «Олимп», объем депозитов увеличился на 4,4%, выручка по итогам прошлого года – 72,2 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль сократилась в два раза – с 2,3 до 1 миллиарда рублей. Среди раскрытых данных:

● выплата выигрышей – 55,8 млрд (+4%);

● управленческие расходы – 9,6 млрд (+21,5%);

● реклама, СМС и трафик – 4 млрд (-10,4%);

● расчетно-кассовые операции – 2,5 млрд (+1,5%);

● оплата труда работников – 2,1 млрд (+73,9%);

● целевые отчисления – 1,4 млрд (+4,2%);

● спонсорство и пожертвования – 1,2 млрд (+422%).

На долю букмекера приходится 4% всего рынка легального беттинга в России. 

Источник: Ресурс БФО
