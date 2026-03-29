Целевые отчисления БК Zenit достигли 242 миллионов рублей, рост объема депозитов – 1,78%
Букмекерская компания Zenit отчиталась об итогах 2025 года.
Согласно отчетности ООО «Инвест Гарант», объем депозитов увеличился на 1,78% и достиг рекордных 12,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль букмекера выросла на 133,4% и добралась до отметки в 34,9 миллиона рублей. Среди раскрытых данных:
● вознаграждение банка – 309,8 млн (+4,5%);
● целевые отчисления – 242,3 млн (+1,8%);
● управленческие расходы – 176,6 млн (-60,2%);
● налог на игорный бизнес – 137,2 млн (+152,4%);
● оплата труда работников – 57,2 (+7,4%);
● коммерческие расходы – 0.
Источник: Ресурс БФО
