Коммерческие расходы Bettery увеличились в 2,5 раза

Букмекерская компания Bettery отчиталась об итогах 2025 года.

Согласно отчетности ООО «Атлантис», объем депозитов увеличился на 343,2% и достиг рекордных 5,4 миллиарда рублей.

В сравнении с прошлым отчетным периодом, в котором Bettery зафиксировал убыток, в 2025-м компания вышла в плюс, чистая прибыль – 400 миллионов рублей. Среди раскрытых данных:

● выплаты игрока – 4,2 млрд (+313,4%);

● коммерческие расходы – 317 млн (+149,7%);

● расчетно-кассовые операции – 205,9 млн (+262,7%);

● управленческие расходы – 150,5 млн (+207,6%);

● целевые отчисления – 141 млн (+36,6%);

● оплата труда работников – 27,9 млн (+61,3%).