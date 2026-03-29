По итогам 2025 года букмекер Leon зафиксировал убыток в 295 миллионов рублей
Букмекерская компания Leon отчиталась об итогах 2025 года.
Согласно отчетности ООО «Леон», объем депозитов увеличился на 19,9% и достиг 19,5 миллиардов рублей. Однако, в сравнении с прошлым годом компания зафиксировала убыток в 295,7 миллиона рублей. Предыдущие два года букмекер закрывал с чистой прибылью. Среди раскрытых данных:
● выплата выигрышей – 15,1 млрд (+22,1%),
● управленческие расходы – 3,3 млрд (+25,1%);
● рассчетно-кассовые операции – 751,5 млн (+10,1%);
● целевые отчисления – 390 млн (+19,7%);
● налог на игорный бизнес – 120,1 млн (+232,2%);
● пожертвования спортивным организациям – 22,5 млн (-58,9%).
Источник: Ресурс БФО
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем