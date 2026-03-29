БК «Мелбет» направила на благотворительность более 600 миллионов рублей

Букмекерская компания «Мелбет» раскрыла отчетность об итогах 2025 года.

Согласно отчетности ООО «Мелофон», выручка букмекера увеличилась на 13,5%, суммарный объем депозитов – 39,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании также выросла от года к году и достигла  показателя в 5,7 миллиарда. Также стало известно о следующих расходах по итогам прошлого года:

● выплата выигрышей – 27,6 млрд (+13,2%);

● на уплату дивидендов – 5,5 млрд (+8%);

● управленческие расходы – 4,9 млрд (+7%);

● целевые отчисления – 787,2 млн (+13,5%);

● отправлено на благотворительность – 600 млн (+70,6%);

● оплата труда работников – 17,2 млн (-11,4%).

Доля «Мелбет» на рынке легальных букмекеров, согласно подсчетам, увеличилась до 2,08% 

Источник: Ресурс БФО
Рекомендуем
Главные новости
Целевые отчисления БК Zenit достигли 242 миллионов рублей, рост объема депозитов – 1,78%
34 минуты назад
Коммерческие расходы Bettery увеличились в 2,5 раза
48 минут назад
По итогам 2025 года букмекер Leon зафиксировал убыток в 295 миллионов рублей
сегодня, 08:30
Выручка букмекерской компании FONBET выросла на 17% – до 714 млрд рублей
сегодня, 08:00
63% – доля ставок на спорт в индустрии развлечений в России (Forbes)
27 марта, 13:23
БЕТСИТИ о кубке Морского боя: «Хотелось провести товарищеский турнир между нашими партнерами из РПЛ, но при этом выйти за рамки классического формата»
27 марта, 09:50
Чистая прибыль «Балтбет» сократилась более чем в 2 раза за год – до 154 млн рублей
27 марта, 08:39
КПРФ предложила штрафовать организаторов нелегальных онлайн-казино на сумму до 3 млн рублей
27 марта, 08:24
Выручка BetBoom выросла на 5% за год – до 238 млрд рублей
27 марта, 07:59
РСФ во главе с Дегтяревым провел рабочие встречи с представителями 40 спортивных федераций. Ранее фонд распределил 12 млрд рублей
26 марта, 14:51
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
