БК «Мелбет» направила на благотворительность более 600 миллионов рублей

Букмекерская компания «Мелбет» раскрыла отчетность об итогах 2025 года.

Согласно отчетности ООО «Мелофон», выручка букмекера увеличилась на 13,5%, суммарный объем депозитов – 39,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании также выросла от года к году и достигла показателя в 5,7 миллиарда. Также стало известно о следующих расходах по итогам прошлого года:

● выплата выигрышей – 27,6 млрд (+13,2%);

● на уплату дивидендов – 5,5 млрд (+8%);

● управленческие расходы – 4,9 млрд (+7%);

● целевые отчисления – 787,2 млн (+13,5%);

● отправлено на благотворительность – 600 млн (+70,6%);

● оплата труда работников – 17,2 млн (-11,4%).

Доля «Мелбет» на рынке легальных букмекеров, согласно подсчетам, увеличилась до 2,08%