БК «Мелбет» направила на благотворительность более 600 миллионов рублей
Букмекерская компания «Мелбет» раскрыла отчетность об итогах 2025 года.
Согласно отчетности ООО «Мелофон», выручка букмекера увеличилась на 13,5%, суммарный объем депозитов – 39,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании также выросла от года к году и достигла показателя в 5,7 миллиарда. Также стало известно о следующих расходах по итогам прошлого года:
● выплата выигрышей – 27,6 млрд (+13,2%);
● на уплату дивидендов – 5,5 млрд (+8%);
● управленческие расходы – 4,9 млрд (+7%);
● целевые отчисления – 787,2 млн (+13,5%);
● отправлено на благотворительность – 600 млн (+70,6%);
● оплата труда работников – 17,2 млн (-11,4%).
Доля «Мелбет» на рынке легальных букмекеров, согласно подсчетам, увеличилась до 2,08%
Источник: Ресурс БФО
