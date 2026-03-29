Выручка букмекерской компании FONBET выросла на 17% – до 714 млрд рублей
Букмекерская компания FONBET отчиталась об итогах 2025 года.
Согласно отчетности ООО «Фонкор», объем депозитов в прошлом году увеличился на 17% и достиг 714 миллиардов рублей. При этом чистая прибыль букмекера сократилась почти на четверть – 28,7 миллиарда. Также букмекер раскрыл следующие данные:
● выплата выигрышей – 563,4 млрд (+20,4%);
● коммерческие расходы – 21,5 млрд (+13,5%);
● целевые отчисления – 14,2 млрд (+17,3%);
● оплата труда работников – 7,3 млрд (+12,8%);
● управленческие расходы – 1,3 млрд (+24,3%);
Доля FONBET на рынке легальных букмекеров, согласно подсчетам, увеличилась до 37,65%.
Источник: Ресурс БФО
