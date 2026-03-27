63% – доля ставок на спорт в индустрии развлечений в России (Forbes)

Российская индустрия развлечений в 2025 году достигла 2,78 трлн рублей.

По данным Forbes со ссылкой на исследование Strategy Partners, с 2022 по 2024 год рынок вырос на 30%, а к 2030 году его объем может увеличиться до 4,5 трлн рублей.

Крупнейшим сегментом рынка с долей 63% остается беттинг. В 2025 году его объем оценивается в 1,75 трлн рублей, а к 2030 году может вырасти до 2,9 трлн.

Среди других крупных направлений – видеоигры (198 млрд рублей), а также онлайн-кинотеатры (145 млрд).