БЕТСИТИ о кубке Морского боя: «Хотелось провести товарищеский турнир между нашими партнерами из РПЛ, но при этом выйти за рамки классического формата»

В БЕТСИТИ рассказали об идее создания кубка Морского боя.

Импровизированный турнир между тремя партнерам БЕТСИТИ – «Балтикой», «Сочи» и махачкалинском «Динамо» – досрочно выиграл клуб из Калининграда. Команда Андрея Талалаева дважды победила «Сочи» (2:0, 4:0) и обыграла «Динамо» (2:0).

«Нам очень хотелось провести товарищеский турнир между нашими партнерами из РПЛ, но при этом выйти за рамки классического формата, придать активации определенную идеологию. Обратив внимание на географию клубов-партнеров, мы поняли, что их объединяет море.

При этом не хотелось придавать турниру излишнюю агрессивную тематику, поэтому с коллегами из спонсорства сошлись на версии всеми любимой и знакомой детской игры – морской бой.

Трофей для нас был не просто наградой, а логичным продолжением морской эстетики. Мы стремились сделать его одновременно и узнаваемым для футбольного мира, и уникальным по исполнению.

Ручки кубка – в форме якорей, символа надежности и морской романтики, на гранях мы изобразили корабли с афиши турнира, а венчает композицию футбольный мяч, словно дрейфующий по волнам», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ руководитель PR-департамента БЕТСИТИ Павел Гуревич.

В стиле Морского боя красивая форма и 1-й в сезоне трофей «Балтики». Придумали особый кубок!