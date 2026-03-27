Чистая прибыль «Балтбет» сократилась более чем в 2 раза за год – до 154 млн рублей
Букмекерская компания «Балтбет» опубликовала данные финансовой отчетности за 2025-й год.
Выручка букмекера уменьшилась на 26,9% по сравнению с 2024 годом. Общая сумма депозитов составила 12,6 млрд рублей.
Чистая прибыль «Балтбет» сократилась на 64,4% за год и составила 154,8 миллиона рублей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ресурс БФО
