Чистая прибыль «Балтбет» сократилась более чем в 2 раза за год – до 154 млн рублей

Букмекерская компания «Балтбет» опубликовала данные финансовой отчетности за 2025-й год.

Выручка букмекера уменьшилась на 26,9% по сравнению с 2024 годом. Общая сумма депозитов составила 12,6 млрд рублей.

Чистая прибыль «Балтбет» сократилась на 64,4% за год и составила 154,8 миллиона рублей.