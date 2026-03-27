КПРФ предложила штрафовать организаторов нелегальных онлайн-казино на сумму до 3 млн рублей
Депутаты от КПРФ предложили ужесточить ответственность за нелегальные азартные игры в интернете.
По данным Life, поправки в КоАП предусматривают отдельное административное наказание для организаторов таких площадок – штрафы для юридических лиц от 1,5 до 3 млн рублей.
Авторы инициативы считают, что действующих мер уже недостаточно. По их оценке, нелегальный сектор занимает около 40% рынка азартных игр, а незаконные площадки активно продвигаются в сети и привлекают новых пользователей, в том числе молодежь.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Life
А на вырученные денежки памятники Ильичу везде поставить! Бгггг.)))
