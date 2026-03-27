Букмекерская компания BetBoom опубликовала данные финансовой отчетности за 2025-й год.

Букмекер увеличил выручку на 5% по сравнению с 2024 годом. Общая сумма депозитов составила 238,4 млрд рублей.

Коммерческие расходы составили 12,8 млрд (+51%), расходы на услуги банков − 7,4 млрд (+1,8%), управленческие расходы − 1,7 млрд (+45%), расходы на оплату труда − 1 млрд (+20%).

Чистая прибыль букмекерской компании за 2025-й сократилась на 48% и составила 1,31 млрд рублей.