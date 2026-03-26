РСФ во главе с Дегтяревым провел рабочие встречи с представителями 40 спортивных федераций. Ранее фонд распределил 12 млрд рублей

Российский спортивный фонд провел рабочие встречи с представителями 40 спортивных федераций.

«С 18 по 24 марта Российский спортивный фонд провел рабочие встречи с представителями 40 общероссийских спортивных федераций. Участники обсудили итоги первого конкурсного отбора на дополнительную финансовую поддержку мероприятий, включенных в Единый календарный план на 2026 год, и разобрали вопросы, возникшие при заполнении заявок.

Что обсуждали: формирование и представление заявочной документации; документальное подтверждение расходов; механизмы софинансирования; порядок и условия участия в предстоящих конкурсах», – сообщили в РСФ.

С 2025 года фонд во главе с Михаилом Дегтяревым аккумулирует все отчисления букмекеров. В марте РСФ на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта. В июне будет распределено еще 3,5 млрд рублей.