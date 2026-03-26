  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  «Тенниси» о стратегии: «Мы сместили фокус в соцсетях с развлекательного контента на продуктово-информационный. Пришло время добавить зрелости»
0

«Тенниси» о стратегии: «Мы сместили фокус в соцсетях с развлекательного контента на продуктово-информационный. Пришло время добавить зрелости»

Гендиректор БК «Тенниси» Руслан Сулейманов рассказал о смене стратегии компании по продвижению в соцсетях.

«Коммуникация «18+» или «Играем по-взрослому» в рамках нового welcome оффера говорит о том, что акция рассчитана на зрелых, опытных игроков. Если ранее, мы делали упор в коммуникациях вокруг ностальгии и спора, то теперь пришло время добавить зрелости.

Действительно, в начале года мы осознанно сместили фокус в наших социальных сетях с развлекательного контента на продуктово-информационный. Теперь мы делаем акцент на ситуативные посты, на промо коэффициентов и на вовлеченность аудитории с помощью частых розыгрышей.

Мы заметили, что наша аудитория чаще всего взаимодействует с информационными постами и сделали из этого полезные выводы. Как можно заметить, мы сохранили ДНК подачи материала, только теперь контент работает на раскрытие наших преимуществ и на вовлеченность активной базы.

В ближайшем будущем планируем активное промо нашего приветственного фрибета и заход в новые для нас каналы коммуникаций. В том числе, готовимся к одному из самых крупных событий года – ЧМ 2026, где и представим наши новшества, над которыми работаем сегодня», – заявил Сулейманов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Беттинг-индустрия
Tennisi
Руслан Сулейманов
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
