Глава Медиалиги Осипов: «Нет ни одного клуба, от которого бы ушел букмекер. Да, сумма контрактов уменьшилась, но сейчас это касается всего спорта»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о сокращении финансирования медийного футбола со стороны букмекеров.

– С этого года на букмекеров увеличилась налоговая нагрузка. Нет ли опасений, что в ближайшее время они откажутся от спонсорства медиафутбольных клубов и те прекратят свое существование, как это было с «Родиной Медиа» и «Чисто Питером»?

– «Родина Медиа» и «Чисто Питер» закрылись не по причине отсутствия у них букмекерских контрактов. Львиную долю бюджета «Родина Медиа» составляли инвестиции бизнесмена Сергея Ломакина (член совета директоров Fix Price) в развитие данного бренда и в целом своей экосистемы.

С «Чисто Питером» косвенным образом могла сказаться неудача «Зенита» в последние периоды времени. Как мне кажется, внимание всех инстанций в Санкт-Петербурге было на то, чтобы «Зенит» стал чемпионом в столетие клуба, поэтому Медиалигу задвинули на второй план.

В 2025 году не было ни одного клуба, от которого бы ушел букмекер. Все они продолжают работать с командами в 2026 году и весьма комфортно себя чувствуют. Да, безусловно, сумма контрактов уменьшилась, но сейчас это касается всего спорта.

Однако никто не говорит о том, что из-за этого будет поставлен крест на футзале, который сотрудничает с Pari или на баскетболе с Winline. Сейчас просто происходит период оптимизации – это нормальная жизненная ситуация.

Лично для себя я вижу это как способность привлечь других партнеров и спонсоров, потому что у нас освобождается 30-40% инвентаря, который изначально до этого забирали букмекеры. При желании можно найти массу партнеров, который перекроют этот бюджет, сделав тебя гораздо более ценным продуктом для других сегментов рынка, – заявил Осипов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Forbes
