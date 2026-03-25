На букмекеров приходится 10% всей мобильной рекламы в России, их расходы – до 390 млн рублей (Adindex)

Такими данными поделился портал Adindex, опубликовавший совместное исследование агентства Go Mobile и Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Согласно ему, с беттингом связана каждая десятая мобильная реклама – больше только у сегментов e-com (16%), ритейл (15%) и путешествия (10%).

В исследовании отмечается, что расходы букмекеров за год увеличились на 1,5-2%, что сигнализирует о перенасыщении предельной конкуренции.

Ориентировочные бюджеты БК на мобильную рекламу находятся в диапазоне от 50 до 390 миллионов рублей.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Adindex
А каковы их доходы? Наверняка на порядок больше.
Федерация падела получила 11,5 тысячи рублей отчислений от букмекеров за 2025-й
сегодня, 11:43
ЕРАИ предложил исключить запрет на прием ставок у должников и недееспособных из законопроекта сенаторов Кутепова и Трембицкого (Sportclan)
сегодня, 11:26
Глава «Тенниси» о выплате всех выигрышей в БК на карту: «Это убьет отрасль. 1 сентября легальные букмекеры в России массово закроются»
вчера, 11:41
Афанасьев о выплате всех выигрышей в БК на карту: «Транзакционные издержки сделают бизнес легальных букмекеров невозможным»
вчера, 10:05
Сергеев об отключениях мобильного интернета: «Объем ставок на десктопе вырос на 35-40%. Нехороший звоночек для индустрии»
вчера, 09:39
Olimpbet о запрете ставок для должников: «2026 год может стать рекордным по количеству новых требований и ограничений для букмекеров»
23 марта, 14:27
Глава «Газпром-Медиа» о показе Олимпиады-2026 на Okko: «Букмекеры – главный рекламодатель. Но и они не были готовы платить даже половину стоимости того, что предлагали нам»
23 марта, 13:14
Спрос россиян на лотерейные билеты увеличился на 16%, на букмекерские услуги – на 13% («Чек индекс»)
23 марта, 10:51
8.50 – коэффициент на то, что в России легализуют онлайн-казино до конца апреля
22 марта, 07:39
Глава федерации киберспорта России: «Количество денег, которые букмекер мог потратить, стало существенно меньше. Всем придется затянуть пояса»
20 марта, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Рекомендуем