На букмекеров приходится 10% всей мобильной рекламы в России, их расходы – до 390 млн рублей (Adindex)

10% мобильной рекламы в России приходится на букмекеров.

Такими данными поделился портал Adindex, опубликовавший совместное исследование агентства Go Mobile и Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Согласно ему, с беттингом связана каждая десятая мобильная реклама – больше только у сегментов e-com (16%), ритейл (15%) и путешествия (10%).

В исследовании отмечается, что расходы букмекеров за год увеличились на 1,5-2%, что сигнализирует о перенасыщении предельной конкуренции.

Ориентировочные бюджеты БК на мобильную рекламу находятся в диапазоне от 50 до 390 миллионов рублей.