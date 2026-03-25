Федерация падела получила 11,5 тысячи рублей отчислений от букмекеров за 2025-й

Федерация падела России опубликовала данные о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров в 2025 году.

За прошлый год ФПР получила 11 596 рублей в качестве букмекерских отчислений. Вся сумма была направлена на развитие детско-юношеского спорта.

С 2025 года все отчисления букмекеров аккумулирует Российский спортивный фонд (РСФ) во главе с Михаилом Дегтяревым. В марте фонд на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта. В июне будет распределено еще 3,5 млрд рублей.