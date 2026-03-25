ЕРАИ предложил исключить запрет на прием ставок у должников и недееспособных из законопроекта сенаторов Кутепова и Трембицкого (Sportclan)

ЕРАИ не поддержал законопроект о запрете на прием ставок у должников и недееспособных.

Ранее Минфин предложил перенести на осень 2026 года рассмотрение законопроекта сенаторов Андрея Кутепова и Александра Трембицкого после обращений Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) о возможных экономических потерях для отрасли. По предварительным оценкам, подключение и регулярные проверки через государственные системы могут обходиться каждому букмекеру в 150-200 млн рублей в год.

На совещании в Минфине Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ) было предложено подготовить поправки к законопроекту, чтобы устранить основные разногласия и выработать компромиссный вариант.

По данным Sportclan, регулятор предложил сохранить лишь базовый запрет на участие в ставках лиц, не достигших 18 лет. Остальные меры, касавшиеся должников, ограниченно дееспособных и недееспособных граждан, ЕРАИ предложил исключить.