Глава «Тенниси» о выплате всех выигрышей в БК на карту: «Это убьет отрасль. 1 сентября легальные букмекеры в России массово закроются»
Гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов прокомментировал законопроект, обязывающий букмекеров выплачивать все выигрыши на карту.
Данная поправка была принята в рамках закона о самоограничении от азартных игр, который вступит в силу с 1 сентября.
Букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. На данный момент все выигрыши в БК зачисляются на внутриигровой счет и сразу могут быть использованы для новых ставок.
«Я хотел бы напомнить, что главный черный лебедь прилетит 1 сентября. Именно 1 сентября легальные букмекеры в России массово закроются. И то, что мы обсуждаем сегодня – оно на самом деле вторично.
Главный вопрос – изменится ли что-то в вопросе выплаты каждой ставки на карту игрока. Вот это точно убьет отрасль. И это уже принято и вступит в силу 1 сентября 2026 года», – заявил Сулейманов.
И ладно бы буки и лудики портили жизнь только себе, это аукается родителям, жене, детям, столько горя, а они плачут из-за каких-то налогов...
Но с массовостью лудки точно надо что-то делать. Это не нормально.
Вот бы их вообще запретили
В этот момент ещё можно попытаться что-то исправить, дальше будет гораздо хуже!
Как бы нет.
Впервые ставил в 13 лет(чм22). Тогда ни приложений не было, ни контор с теликами. Просто выдавали листик а4 и там все линии)
Один раз только больше тысячи ставил за жизнь(двушку, и кстати зашло). А так обычно не больше 200-300р. У меня приложения то нет)
Вот идёт лч 4 матча параллельно - пришёл, закинул пару соток, налил чайку,сел на мягкий диванчик. Передо мной четыре телека, смотрю параллельно) Лепота же)
Поэтому не надо всех под одну гребёнку.
теперь же БК будет платить комиссию не только с суммы пополнения, а еще и со всех промежуточных выигрышей игрока, который все равно в итоге эти деньги проcрет. и если этот игрок ставит не экспрессы с заоблачными коэффициентами, а на вполне реальные исходы, то игрок так же просрет деньги, но их получит не БК, а банкиры и платежная система МИР