  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Глава «Тенниси» о выплате всех выигрышей в БК на карту: «Это убьет отрасль. 1 сентября легальные букмекеры в России массово закроются»
90

Гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов прокомментировал законопроект, обязывающий букмекеров выплачивать все выигрыши на карту.

Данная поправка была принята в рамках закона о самоограничении от азартных игр, который вступит в силу с 1 сентября.

Букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. На данный момент все выигрыши в БК зачисляются на внутриигровой счет и сразу могут быть использованы для новых ставок.

«Я хотел бы напомнить, что главный черный лебедь прилетит 1 сентября. Именно 1 сентября легальные букмекеры в России массово закроются. И то, что мы обсуждаем сегодня – оно на самом деле вторично.

Главный вопрос – изменится ли что-то в вопросе выплаты каждой ставки на карту игрока. Вот это точно убьет отрасль. И это уже принято и вступит в силу 1 сентября 2026 года», – заявил Сулейманов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Betonmobile
Ставки на сегодня
Руслан Сулейманов
Государственная дума
Букмекеры
Законы
Tennisi
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
Финансы
Беттинг-эксперты
90 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошая новость. Пусть закрываются.
Как человек который играет 20 лет хочу скорее чтобы закрылись. Это им и не выгодно, ведь пока деньги на счету игрока они вертуальны а когда поступят на карту каждый выйгрыш то многие и не закинут лишний раз. Пора давно с вами бороться и закрывать. Хватит плодить в стране лудоманию, одни беды от вас
Мой племянник у моей мамы 500 тысяч вынес на эту херотень...
Столько искалеченных судеб из-за этих мерзавцев, а они ещё и плачутся, что им теперь осталось мало способов для обмана нездоровых людей!

И ладно бы буки и лудики портили жизнь только себе, это аукается родителям, жене, детям, столько горя, а они плачут из-за каких-то налогов...
Лудоманы просто уйдут в оффшоры с отсутствующим контролем.
Чем сложнее это будет, тем меньше будет появляться новых лудоманов. Пусть какая-то ограниченная прослойка все равно имеет доступ -- их уже не вылечить, ну или им это не мешает, ладно.

Но с массовостью лудки точно надо что-то делать. Это не нормально.
Бедные букмекеры, я щас заплачу
Главное, родной, ударение поставить правильно в последнем вашем слове)
Тогда хорошая реклама законопроекта получится: букмекер плачет, без вариантов
Какая же тряска у мошенников
Вот бы их вообще запретили
Неплохо бы ещё понимать, что всё это направлено не для того, чтобы оградить россиян от мошенников, а для того, чтобы залезть в их карман ВМЕСТЕ с мошенниками.
А что делать если наши граждане сами лезут в это , я понимаю раз в год прикольнуться и 10 рублей на безумный экспресс или событие поставить (что тоже глупо), так что не можешь победить возглавь,.
Если этот комментарий читает жена или родитель начинающего лудомана, который ставит по соточке, так для души и азарта, не пропустите тот момент, когда он крупно проиграет в первый раз, этот момент настанет обязательно!

В этот момент ещё можно попытаться что-то исправить, дальше будет гораздо хуже!
Я уже лет 10 ставлю не больше 1000. Чёт момент не наступил
Обязательно?
Как бы нет.
Впервые ставил в 13 лет(чм22). Тогда ни приложений не было, ни контор с теликами. Просто выдавали листик а4 и там все линии)
Один раз только больше тысячи ставил за жизнь(двушку, и кстати зашло). А так обычно не больше 200-300р. У меня приложения то нет)
Вот идёт лч 4 матча параллельно - пришёл, закинул пару соток, налил чайку,сел на мягкий диванчик. Передо мной четыре телека, смотрю параллельно) Лепота же)

Поэтому не надо всех под одну гребёнку.
Я думаю, что следующий шаг - все ставки только через MAX.
ставки на спорт - один икс макс!
Точно. Сделают единого госбукмекера, остальных закроют.
Закрывайтесь
Ой, а что так? Мошенничать не получится? Если примут закон я тут же открою акк в БК.
когда деньги лежат на счету в БК, то бук заплатил комиссию за пополнение всего 1 раз - когда ты эти деньги ты туда завел. дальше ты сделаешь за неделю/месяц/год несколько десятков/сотен ставок, из которых половина будет успешными со средним кэфом 1.9, половина проигранными, и твой счет обнулится. в итоге букмекер выиграл у тебя сумму твоего пополнения минус комиссия платежной системы.

теперь же БК будет платить комиссию не только с суммы пополнения, а еще и со всех промежуточных выигрышей игрока, который все равно в итоге эти деньги проcрет. и если этот игрок ставит не экспрессы с заоблачными коэффициентами, а на вполне реальные исходы, то игрок так же просрет деньги, но их получит не БК, а банкиры и платежная система МИР
Не так. Когда деньги на счету у БК это не деньги, а циферки и БК пользуясь этим полностью контролирует свой доход/потери. А какую комиссию он платит меня вообще не интересует т.к. у меня на счету деньги, а когда на счету в БК это 0. Если он снизит кэфы, чтобы компенсировать свои издержки, у меня уменьшится кол-во ставок или они вообще прекратятся.
Да что вы говорите? Какая жалость.
Я 8 лет не играю. Нашёл работу и стало не до ставок. Кровно заработанные не хочется отдавать.
Удивляюсь с лудоманов, не хочется отдавать кровные, а играют они все на что?) Как героиновые торчки мебель из квартиры выносят?) Не в претензию комментатору выше, за него рад, что соскочил)
Кредиты, микрокредиты, долги
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
