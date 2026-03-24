Глава «Тенниси» о выплате всех выигрышей в БК на карту: «Это убьет отрасль. 1 сентября легальные букмекеры в России массово закроются»

Гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов прокомментировал законопроект, обязывающий букмекеров выплачивать все выигрыши на карту.

Данная поправка была принята в рамках закона о самоограничении от азартных игр, который вступит в силу с 1 сентября.

Букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. На данный момент все выигрыши в БК зачисляются на внутриигровой счет и сразу могут быть использованы для новых ставок.

«Я хотел бы напомнить, что главный черный лебедь прилетит 1 сентября. Именно 1 сентября легальные букмекеры в России массово закроются. И то, что мы обсуждаем сегодня – оно на самом деле вторично.

Главный вопрос – изменится ли что-то в вопросе выплаты каждой ставки на карту игрока. Вот это точно убьет отрасль. И это уже принято и вступит в силу 1 сентября 2026 года», – заявил Сулейманов.