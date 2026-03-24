Афанасьев о выплате всех выигрышей в БК на карту: «Транзакционные издержки сделают бизнес легальных букмекеров невозможным»

Директор Sportradar по спортсбуку Максим Афанасьев прокомментировал законопроект, обязывающий букмекеров выплачивать все выигрыши на карту.

Данная поправка была принята в рамках закона о самоограничении от азартных игр, который вступит в силу с 1 сентября.

Букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. На данный момент все выигрыши в БК зачисляются на внутриигровой счет и сразу могут быть использованы для новых ставок.

«За 2025 год GGR российских букмекеров составил более 400 млрд рублей, при этом на платежные комиссии было потрачено свыше 60 млрд рублей.

Таким образом, транзакционные издержки операторов уже сегодня составляют 15% в структуре P&L, что делает их одной из крупнейших статей затрат. Фактически расходы на платежи сопоставимы с чистой прибылью, а для некоторых операторов превышают ее.

Важно понимать механику: один входящий платеж (депозит) в реальности превращается в десятки ставок. Если оператор будет обязан выплачивать выигрыш после каждой ставки, а клиент заново заводить средства для следующей (а выигрыш является главным стимулом для новых пари), то каждая такая итерация будет сопровождаться комиссией на ввод и вывод.

В такой конфигурации транзакционные издержки сделают бизнес легальных букмекеров невозможным», – заявил Афанасьев.