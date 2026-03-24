0

Афанасьев о выплате всех выигрышей в БК на карту: «Транзакционные издержки сделают бизнес легальных букмекеров невозможным»

Директор Sportradar по спортсбуку Максим Афанасьев прокомментировал законопроект, обязывающий букмекеров выплачивать все выигрыши на карту.

Данная поправка была принята в рамках закона о самоограничении от азартных игр, который вступит в силу с 1 сентября.

Букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. На данный момент все выигрыши в БК зачисляются на внутриигровой счет и сразу могут быть использованы для новых ставок.

«За 2025 год GGR российских букмекеров составил более 400 млрд рублей, при этом на платежные комиссии было потрачено свыше 60 млрд рублей.

Таким образом, транзакционные издержки операторов уже сегодня составляют 15% в структуре P&L, что делает их одной из крупнейших статей затрат. Фактически расходы на платежи сопоставимы с чистой прибылью, а для некоторых операторов превышают ее.

Важно понимать механику: один входящий платеж (депозит) в реальности превращается в десятки ставок. Если оператор будет обязан выплачивать выигрыш после каждой ставки, а клиент заново заводить средства для следующей (а выигрыш является главным стимулом для новых пари), то каждая такая итерация будет сопровождаться комиссией на ввод и вывод.

В такой конфигурации транзакционные издержки сделают бизнес легальных букмекеров невозможным», – заявил Афанасьев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Betonmobile
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Государственная дума
Беттинг-эксперты
Ставки на сегодня
Букмекеры
Финансы
Законы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сергеев об отключениях мобильного интернета: «Объем ставок на десктопе вырос на 35-40%. Нехороший звоночек для индустрии»
32 минуты назад
Olimpbet о запрете ставок для должников: «2026 год может стать рекордным по количеству новых требований и ограничений для букмекеров»
вчера, 14:27
Глава «Газпром-Медиа» о показе Олимпиады-2026 на Okko: «Букмекеры – главный рекламодатель. Но и они не были готовы платить даже половину стоимости того, что предлагали нам»
вчера, 13:14
Спрос россиян на лотерейные билеты увеличился на 16%, на букмекерские услуги – на 13% («Чек индекс»)
вчера, 10:51
8.50 – коэффициент на то, что в России легализуют онлайн-казино до конца апреля
22 марта, 07:39
Глава федерации киберспорта России: «Количество денег, которые букмекер мог потратить, стало существенно меньше. Всем придется затянуть пояса»
20 марта, 09:43
Сенатор Трембицкий: «Требуется ужесточение мер по борьбе с лудоманией. Работаем над тем, чтобы обезопасить граждан от зависимости»
19 марта, 15:23
Амбассадорами WINLINE стали 5 представителей экстремальных видов спорта
19 марта, 14:01
Paddy Power выплатила выигрыши по ставкам на победу Марокко после пересмотра итогов Кубка Африки
19 марта, 12:58
В Госдуме предложили использовать азартные игры для пополнения фонда материнского капитала
19 марта, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Рекомендуем