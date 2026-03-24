Сергеев об отключениях мобильного интернета: «Объем ставок на десктопе вырос на 35-40%. Нехороший звоночек для индустрии»
Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев сообщил о росте объема ставок с компьютера.
«Есть интересный инсайт о влиянии отключения мобильного интернета в РФ на букмекерский бизнес.
Объем ставок на десктопе вырос на 35-40% по сравнению с осенними месяцами по отношению к ставкам с мобильных девайсов. В марте рост десктопа особенно заметен. Говорить о потенциальных потерях для индустрии тяжело, но звоночек очень нехороший.
Однако уже очевидно, что пользователи часто не могут использовать мобильный девайс и пересаживаются на десктоп. При этом ставки с компьютера продолжают все еще иметь низкую долю в общем объеме, ниже 10%» – написал Сергеев в телеграме.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Сергеева
