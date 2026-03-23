Olimpbet о запрете ставок для должников: «2026 год может стать рекордным по количеству новых требований и ограничений для букмекеров»

В Olimpbet прокомментировали новость о возможном переносе рассмотрения законопроекта о запрете ставок для должников.

Ранее стало известно, что Минфин предложил перенести на осень 2026 года рассмотрение законопроекта о запрете ставок для недееспособных граждан и участников исполнительных производств, в том числе должников по алиментам.

По предварительным оценкам, подключение и регулярные проверки через государственные системы могут обходиться каждому букмекеру в 150-200 млн рублей в год.

«Мы считаем, что в текущей ситуации ключевая задача регулятора – это провести полноценную оценку совокупного эффекта всех вводимых ограничений, а не рассматривать каждую инициативу изолированно.

2026 год в целом может стать рекордным по количеству новых требований и ограничений для отрасли. В такой ситуации особенно важно понимать конечную цель регулирования: какие именно проблемы мы решаем и какой результат хотим получить на выходе. Пока, к сожалению, этот вектор не до конца очевиден.

Если говорить о запрете ставок для должников, то здесь важно найти баланс. По разным оценкам, до 40% аудитории легального рынка могут иметь те или иные долговые обязательства.

При резком введении ограничений без проработки механики мы рискуем получить обратный эффект – переток значительной части пользователей в нелегальный сегмент. В этом случае проиграют все: государство недополучит целевые отчисления, спорт – финансирование, а добросовестный бизнес окажется в заведомо менее конкурентной позиции.

На наш взгляд, «работа над ошибками» должна включать:

поэтапное внедрение подобных инициатив,

четкое определение критериев, кто именно подпадает под ограничения,

оценку экономических последствий для отрасли и бюджета,

а также обязательную синхронизацию с другими мерами регулирования.

Отдельный вопрос – техническая реализация. Подключение к базам ФССП и цифровым платформам действительно может стать существенной нагрузкой для операторов.

Мы, как крупный участник рынка, безусловно готовы адаптироваться к новым требованиям, однако важно, чтобы такие расходы были обоснованными, прозрачными и соразмерными задачам регулирования

Важно понимать, что уже в ближайшей перспективе спорт может начать ощущать последствия усиления регулирования – в виде сокращения спонсорской поддержки со стороны букмекеров. И это тоже фактор, который необходимо учитывать при принятии решений», – сообщил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.