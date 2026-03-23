Спрос россиян на лотерейные билеты увеличился на 16%, на букмекерские услуги – на 13% («Чек индекс»)

Россияне стали чаще делать ставки и покупать лотерейные билеты.

Согласно данным аналитического центра «Чек индекс» о тратах россиян на азартные игры, спрос на лотерейные билеты увеличился на 16% за год. Медианный чек в 2025-м составил 233 рублей.

Общий спрос на букмекерские услуги (ставки на спорт и лотереи) вырос на 13%, число покупок год от к году увеличилось на 19%, а медианный чек составил 1824 рубля.

«Структура потребительского интереса сохраняет традиционные черты, однако есть нюансы. Пиковые значения продаж лотерейных билетов приходятся на праздничные периоды – их приобретают в качестве подарков или как презент в честь знаменательных дат.

При этом на Новый год-2025/26 лотереи впервые за прошедшие 3 года выпали из топ-покупок за 5 минут до Нового года, уступив первенство тратам на маркетплейсах. Интерес к спортивным ставкам по-прежнему привязан к календарю соревнований и значимых матчей», – говорится в тексте исследования.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
Сенатор Трембицкий: «Требуется ужесточение мер по борьбе с лудоманией. Работаем над тем, чтобы обезопасить граждан от зависимости»
Лох не мамонт , как говорится 🤗

Государство запретило частный игорный бизнес , тем самым подмяв его под себя.
А чем эти самые "легальные" букмекерские контры , которые полностью подчиняются правительству и платят огромные проценты в казну , отличаются от обычных казино , которые так яро запрещает правительство ?
Легально крышуют казино 🤷

Чем отличается одно казино от одного , кто нибудь может объяснить?
Ответ Злой Руся
Лох не мамонт , как говорится 🤗 Государство запретило частный игорный бизнес , тем самым подмяв его под себя. А чем эти самые "легальные" букмекерские контры , которые полностью подчиняются правительству и платят огромные проценты в казну , отличаются от обычных казино , которые так яро запрещает правительство ? Легально крышуют казино 🤷 Чем отличается одно казино от одного , кто нибудь может объяснить?
Казино это обман. Там аппараты запрограммированы , крупье специально обучение и т.д а в ставках ты на событие ставишь.
Ответ Злой Руся
Лох не мамонт , как говорится 🤗 Государство запретило частный игорный бизнес , тем самым подмяв его под себя. А чем эти самые "легальные" букмекерские контры , которые полностью подчиняются правительству и платят огромные проценты в казну , отличаются от обычных казино , которые так яро запрещает правительство ? Легально крышуют казино 🤷 Чем отличается одно казино от одного , кто нибудь может объяснить?
Ну это элементарно.
Через букмекеров сложно бабки отмывать, а через казино элементарно - принёс левого кэша миллион директору казино домой. Потом приехал в это казино и "выиграл" у крупье 750к в блэкджек. И все довольны.
А ещё на озоне морковки ловят!))
Печально !! Для кого-то это просто веселье, поставил пару сотен и попивая пивко смотришь футбол, а для большинства это возможность выбраться из нищеты, вот только выигрывают, что-то стоящее еденицы, а проигрывают почти все !!!
Забавное хобби, конечно, но затратное.
При мне старушка на почте получала выигрыш 10 тысяч рублей по лотерее, но совсем не была рада, позже выяснилось, что проиграла в разы больше (несколько пенсий) 🙈
Чем беднее человек, тем чаще он покупает лотерейные билеты.
Во всех беднеющих странах начинают процветать ломбарды, букмекерские конторы и игровые клубы. Очень заметно было в Молдове, Сербии и Румынии. Теперь и мы туда катимся… Это ещё их нормально не легализовали
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Глава «Газпром-Медиа» о показе Олимпиады-2026 на Okko: «Букмекеры – главный рекламодатель. Но и они не были готовы платить даже половину стоимости того, что предлагали нам»
сегодня, 10:14
8.50 – коэффициент на то, что в России легализуют онлайн-казино до конца апреля
вчера, 07:39
Глава федерации киберспорта России: «Количество денег, которые букмекер мог потратить, стало существенно меньше. Всем придется затянуть пояса»
20 марта, 09:43
Сенатор Трембицкий: «Требуется ужесточение мер по борьбе с лудоманией. Работаем над тем, чтобы обезопасить граждан от зависимости»
19 марта, 15:23
Амбассадорами WINLINE стали 5 представителей экстремальных видов спорта
19 марта, 14:01
Paddy Power выплатила выигрыши по ставкам на победу Марокко после пересмотра итогов Кубка Африки
19 марта, 12:58
В Госдуме предложили использовать азартные игры для пополнения фонда материнского капитала
19 марта, 11:36
РСФ во главе с Дегтяревым в июне распределит 3,5 млрд рублей между спортивными федерациями. В марте распределили 12 млрд
19 марта, 11:11
БЕТСИТИ стал стратегическим партнером ФК «Барановичи»
18 марта, 10:48
Букмекеры в Казахстане будут платить отчисления в размере 3,3% с каждой ставки
18 марта, 10:18
Ко всем новостям
Последние новости
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Рекомендуем