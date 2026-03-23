Спрос россиян на лотерейные билеты увеличился на 16%, на букмекерские услуги – на 13% («Чек индекс»)
Россияне стали чаще делать ставки и покупать лотерейные билеты.
Согласно данным аналитического центра «Чек индекс» о тратах россиян на азартные игры, спрос на лотерейные билеты увеличился на 16% за год. Медианный чек в 2025-м составил 233 рублей.
Общий спрос на букмекерские услуги (ставки на спорт и лотереи) вырос на 13%, число покупок год от к году увеличилось на 19%, а медианный чек составил 1824 рубля.
«Структура потребительского интереса сохраняет традиционные черты, однако есть нюансы. Пиковые значения продаж лотерейных билетов приходятся на праздничные периоды – их приобретают в качестве подарков или как презент в честь знаменательных дат.
При этом на Новый год-2025/26 лотереи впервые за прошедшие 3 года выпали из топ-покупок за 5 минут до Нового года, уступив первенство тратам на маркетплейсах. Интерес к спортивным ставкам по-прежнему привязан к календарю соревнований и значимых матчей», – говорится в тексте исследования.
Государство запретило частный игорный бизнес , тем самым подмяв его под себя.
А чем эти самые "легальные" букмекерские контры , которые полностью подчиняются правительству и платят огромные проценты в казну , отличаются от обычных казино , которые так яро запрещает правительство ?
Легально крышуют казино 🤷
Чем отличается одно казино от одного , кто нибудь может объяснить?
Через букмекеров сложно бабки отмывать, а через казино элементарно - принёс левого кэша миллион директору казино домой. Потом приехал в это казино и "выиграл" у крупье 750к в блэкджек. И все довольны.