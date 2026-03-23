Глава «Газпром-Медиа» о показе Олимпиады-2026 на Okko: «Букмекеры – главный рекламодатель. Но и они не были готовы платить даже половину стоимости того, что предлагали нам»

Гендиректор «Газпром-Медиа холдинг» Александр Жаров высказался о трансляциях Олимпиады-2026 на Okko.

«Я не считаю эту ситуацию исторической. Подобное уже случалось – у ряда онлайн-кинотеатров есть стратегии приобретения прав на спортивные события. Мой шестилетний опыт работы в холдинге говорит о том, что работа со спортивным контентом крайне специфична. Она состоит из профессиональной съемки, качественной работы комментаторов и грамотного маркетинга.

Сегодня мы живем в той ситуации, когда периодически на площадке того или иного онлайн-кинотеатра появляются спортивные события, в основном международные. Мы внимательно смотрим, как они монетизируются, какая аудитория приходит туда. Мы не можем запретить покупать что-либо нашим коллегам – мы живем в рынке. Поэтому, когда участие в торгах экономически нецелесообразно – мы просто уступаем. Это рыночный подход.

Покупка прав на Олимпиаду этого года был для нас под большим вопросом, поскольку ее стоимость была высокой. С точки зрения монетизации – самый главный рекламодатель, который заплатил за событие, – это букмекеры. Но и они не были готовы платить даже половину стоимости того, что предлагали нам. Может, Okko и приобрел Олимпиаду кратно дешевле, – я этого не знаю.

Для нас этот проект в случае приобретения стал бы скорее социальным, чем коммерческим. К тому же без участия российских спортсменов интерес аудитории к международным соревнованиям минимален – за исключением разве что футбола. Прогнозируемое телесмотрение просто не оправдывало инвестиций», – заявил Жаров.