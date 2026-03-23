  • Глава «Газпром-Медиа» о показе Олимпиады-2026 на Okko: «Букмекеры – главный рекламодатель. Но и они не были готовы платить даже половину стоимости того, что предлагали нам»
Гендиректор «Газпром-Медиа холдинг» Александр Жаров высказался о трансляциях Олимпиады-2026 на Okko.

«Я не считаю эту ситуацию исторической. Подобное уже случалось – у ряда онлайн-кинотеатров есть стратегии приобретения прав на спортивные события. Мой шестилетний опыт работы в холдинге говорит о том, что работа со спортивным контентом крайне специфична. Она состоит из профессиональной съемки, качественной работы комментаторов и грамотного маркетинга.

Сегодня мы живем в той ситуации, когда периодически на площадке того или иного онлайн-кинотеатра появляются спортивные события, в основном международные. Мы внимательно смотрим, как они монетизируются, какая аудитория приходит туда. Мы не можем запретить покупать что-либо нашим коллегам – мы живем в рынке. Поэтому, когда участие в торгах экономически нецелесообразно – мы просто уступаем. Это рыночный подход.

Покупка прав на Олимпиаду этого года был для нас под большим вопросом, поскольку ее стоимость была высокой. С точки зрения монетизации – самый главный рекламодатель, который заплатил за событие, – это букмекеры. Но и они не были готовы платить даже половину стоимости того, что предлагали нам. Может, Okko и приобрел Олимпиаду кратно дешевле, – я этого не знаю.

Для нас этот проект в случае приобретения стал бы скорее социальным, чем коммерческим. К тому же без участия российских спортсменов интерес аудитории к международным соревнованиям минимален – за исключением разве что футбола. Прогнозируемое телесмотрение просто не оправдывало инвестиций», – заявил Жаров.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
«Газпром-Медиа холдинг» за последние годы:
- потеряли Лигу чемпионов
- потеряли Олимпиаду.

Осталось чемпионат России по футболу потерять, и можно смело закрывать матчтв
Ответ Ебздрогыч
«Газпром-Медиа холдинг» за последние годы: - потеряли Лигу чемпионов - потеряли Олимпиаду. Осталось чемпионат России по футболу потерять, и можно смело закрывать матчтв
Останется "Есть тема!" 💪
Ответ Ебздрогыч
«Газпром-Медиа холдинг» за последние годы: - потеряли Лигу чемпионов - потеряли Олимпиаду. Осталось чемпионат России по футболу потерять, и можно смело закрывать матчтв
И каким то образом отжали у ОККО Испанию
Смешные оправдания. Кто Газпром и кто Окко? 😊
Ответ old_wolf
Смешные оправдания. Кто Газпром и кто Окко? 😊
ОККО -- это Сбер
Ответ old_wolf
Смешные оправдания. Кто Газпром и кто Окко? 😊
Сбербанк в 2025 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 1,706 трлн рублей и это главный спонсор ОККО, а у Газпром-медиа, читай Газпрома: По итогам 2025 года чистая прибыль ПАО «Газпром» по РСБУ составила 11,28 млрд руб. То есть ОККО потенциально в 100 имеет больше возможностей
И Слава Богу ,что не получили права,хоть смотреть было нормально !
Какие вы неблагодарные, во первых: половина комментаторы Окко из Матч ТВ пришли, во вторых:до недавнего времени все Еврокубки, Серия А, Ла Лига, Бундеслига, РПЛ в Матче был, вечно ноете, следующий сезон АПЛ в Матче будет, ( контракт на 5 лет,75млн евро)качество, интершум всё есть, ещё Турецкая Супелига, вам что еще надо?
