В Госдуме предложили использовать азартные игры для пополнения фонда материнского капитала

Азартные игры могут использовать для пополнения фонда маткапитала.

В Госдуме и Общественной палате предложили создать Государственный фонд будущих поколений для дополнительного финансирования материнского капитала. Одним из источников его наполнения могут стать доходы от игорного бизнеса, а также часть поступлений от повышения акцизов на алкоголь и табачную продукцию, сообщают «Ведомости».

Инициатива вошла в проект рекомендаций к парламентским слушаниям о реализации государственной политики в отношении многодетных семей. Слушания запланированы в Госдуме на 23 марта.

Напомним, с 1 января букмекеры платят новые налоги – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Налоговая нагрузка на букмекеров выросла примерно в 60 раз.

Меньше на футбол и поддержка обездоленных федераций. Как теперь распределяют деньги букмекеров в спорте