РСФ во главе с Дегтяревым в июне распределит 3,5 млрд рублей между спортивными федерациями. В марте распределили 12 млрд...

Российский спортивный фонд распределит еще 3,5 млрд рублей.

Напомним, в начале марта попечительский совет РСФ во главе с Михаилом Дегтяревым на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей из фонда между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта.

«Российский спортивный фонд с 1 апреля начнет прием заявок на еще один конкурс среди общероссийских спортивных федераций «Спортивная Россия – новые вершины». На этот раз среди проектов, направленных на развитие соответствующих видов спорта.

Общий бюджет конкурса составляет 3,5 млрд рублей. Заявки принимаются до 29 апреля, а итоги будут подведены в июне.

Цель конкурса – дополнительная финансовая поддержка развития массового, детско-юношеского, студенческого, адаптивного спорта, а также спорта высших достижений за исключением тех проектов, которые ранее уже получили финансирование Фонда.

Одно из обязательных условий участия – наличие у заявителя собственных средств на реализацию проекта в размере не менее 20% от суммы, запрашиваемой у Фонда», – сообщили в РСФ.

Фонд пополняется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.

