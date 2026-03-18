БЕТСИТИ стал стратегическим партнером ФК «Барановичи»

Белорусская букмекерская компания БЕТСИТИ подписала соглашение с футбольным клубом «Барановичи».

Букмекер стал стратегическим партнером клуба из Высшей лиги Беларуси. Логотип БЕТСИТИ будет размещен на форме и рекламных поверхностях домашнего стадиона команды.

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев отмечает , что это первый спонсорский актив БЕТСИТИ в Беларуси.

«Наш новый партнер в этом году отмечает 20-летие деятельности и эта знаменательная дата ярко подчеркнет новый сезон клуба в Высшей лиге. Данное партнерство также знаменует собой новый этап в развитии клуба и направлено на укрепление позиций команды, а также открывает новые горизонты для клуба и его болельщиков.

Сотрудничество с БЕТСИТИ станет для ФК «Барановичи» новой вехой в истории клуба и войдет в ряд других амбициозных проектов в текущем сезоне. В рамках соглашения наш новый партнер будет сопровождать клуб и его болельщиков на протяжении всего сезона», – сообщили в клубе.