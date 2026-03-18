Букмекеры в Казахстане будут платить отчисления в размере 3,3% с каждой ставки
В Казахстане букмекеров обяжут платить обязательные отчисления от ставок.
Согласно постановлению правительства страны, от каждой принятой ставки будет взиматься 3,3%. Сами отчисления будут распределяться следующим образом:
45% – на развитие физической культуры и спорта;
21% – в фонд Национального олимпийского комитета;
21% – в общественный фонд «Народу Казахстана»;
13% – созданному оператору ЕСУ.
Изменения вступят в силу с 27 марта 2026 года.
Источник: prg.kz
