Букмекеры в Казахстане будут платить отчисления в размере 3,3% с каждой ставки

В Казахстане букмекеров обяжут платить обязательные отчисления от ставок.

Согласно постановлению правительства страны, от каждой принятой ставки будет взиматься 3,3%. Сами отчисления будут распределяться следующим образом:

45% – на развитие физической культуры и спорта;

21% – в фонд Национального олимпийского комитета;

21% – в общественный фонд «Народу Казахстана»;

13% – созданному оператору ЕСУ.

Изменения вступят в силу с 27 марта 2026 года.