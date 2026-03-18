Букмекеры в Казахстане будут платить отчисления в размере 3,3% с каждой ставки

В Казахстане букмекеров обяжут платить обязательные отчисления от ставок.

Согласно постановлению правительства страны, от каждой принятой ставки будет взиматься 3,3%. Сами отчисления будут распределяться следующим образом:

45% – на развитие физической культуры и спорта;

21% – в фонд Национального олимпийского комитета;

21% – в общественный фонд «Народу Казахстана»;

13% – созданному оператору ЕСУ.

Изменения вступят в силу с 27 марта 2026 года.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: prg.kz
