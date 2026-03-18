Минфин попросил перенести на осень рассмотрение законопроекта о запрете ставок для недееспособных и должников («Коммерсантъ»)
Минфин предложил перенести на осень 2026 года рассмотрение законопроекта о запрете ставок для недееспособных граждан и участников исполнительных производств, в том числе должников по алиментам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в начале марта глава Минфина Антон Силуанов направил соответствующее письмо в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. В аппарате вице-премьера подтвердили получение документа.
Законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов в марте 2024 года, но после первого чтения его продвижение остановилось. В январе 2026 года комитет Госдумы по экономической политике подготовил доработанную версию ко второму чтению. Ее поддержали правительство, Минюст, Минфин и администрация президента.
Однако, по словам главы комитета Максима Топилина, сейчас правительство заново определяет позицию по документу после обращений Единого регулятора азартных игр о возможных экономических потерях для отрасли.
Источники издания на рынке утверждают, что затягивание связано с позицией букмекеров, которые выступают за сохранение действующих правил. Среди причин также называют необходимость технической доработки систем Соцфонда и ФССП.
По предварительным оценкам, подключение и регулярные проверки через государственные системы могут обходиться каждому букмекеру в 150-200 млн рублей в год.
Перенос политически понятный.
А так же вполне дееспособные, которые делают те или иные действия от лица недееспособных.
Ничего, пусть расходы на медиакал сократят, и на рекламу, не разорятся, бедняжки.
200 млн в год для крупной конторы - копейки.