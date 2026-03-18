Минфин попросил перенести на осень рассмотрение законопроекта о запрете ставок для недееспособных и должников («Коммерсантъ»)

Рассмотрение законопроекта о запрете ставок для должников и недееспособных может быть перенесено.

Минфин предложил перенести на осень 2026 года рассмотрение законопроекта о запрете ставок для недееспособных граждан и участников исполнительных производств, в том числе должников по алиментам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в начале марта глава Минфина Антон Силуанов направил соответствующее письмо в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. В аппарате вице-премьера подтвердили получение документа.

Законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов в марте 2024 года, но после первого чтения его продвижение остановилось. В январе 2026 года комитет Госдумы по экономической политике подготовил доработанную версию ко второму чтению. Ее поддержали правительство, Минюст, Минфин и администрация президента.

Однако, по словам главы комитета Максима Топилина, сейчас правительство заново определяет позицию по документу после обращений Единого регулятора азартных игр о возможных экономических потерях для отрасли.

Источники издания на рынке утверждают, что затягивание связано с позицией букмекеров, которые выступают за сохранение действующих правил. Среди причин также называют необходимость технической доработки систем Соцфонда и ФССП.

По предварительным оценкам, подключение и регулярные проверки через государственные системы могут обходиться каждому букмекеру в 150-200 млн рублей в год.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
Чем больше проиграются должники, тем больше добровольцев.
Перенос политически понятный.
Как сказал бы Борат Сагдиев, "мы заботимся о вашем благополучии и психическом здоровье... Не очень!"
Ну правильно, пущай все играют на последние, потом может и запретим) Лудоманы ваше время пришло, государство позаботилась о вас..))
Конечно же, чемпионат мира по футболу нельзя пропустить
Запрет на подальше, легализацию казино на поближе))
Откуда у недееспособных столько денег, что буки так всполошились?
Воровство у дееспособных близких.
А так же вполне дееспособные, которые делают те или иные действия от лица недееспособных.
Минфин попросил. Пока что без денег недееспособных трудно!
> По предварительным оценкам, подключение и регулярные проверки через государственные системы могут обходиться каждому букмекеру в 150-200 млн рублей в год.

Ничего, пусть расходы на медиакал сократят, и на рекламу, не разорятся, бедняжки.
200 млн в год для крупной конторы - копейки.
Можно, а зачем? (с)
Там, 1 сентября другой закон вступает. Который и так порежет игроков до минимума. Поэтому они и перенесли.
ЦБ и Минфин - рептилоиды
