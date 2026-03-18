Минфин в апреле объявит о предстоящей легализации онлайн-казино в России («Выберу»)

В России могут легализовать онлайн-казино в ближайшее время.

По данным финансового портала «Выберу» со ссылкой на представителя одного из ведущих букмекеров, пожелавшего остаться неназванным, Минфин объявит о предстоящей легализации онлайн-казино уже в апреле.

Ранее с подобным предложением к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

По оценке ведомства, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

Общественная палата предложила легализовать онлайн-казино в России к 2027 году и установить возрастной ценз в 21 год

«Дальше легализация наркобизнеса?» Мизулина, Слуцкий и другие реагируют на идею об онлайн-казино

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Выберу»
38 комментариев
Правильный шаг для наполнения бюджета. Следующий - легализовать кражи и грабежи, если они не у государства - с насильственного перераспределения средств между частными лицами можно вполне взимать 30% налог.

Следующий шаг, конечно, налог на малоимущих. Они одновременно и платят мало налогов, и статистику портят.

Банщик, конечно, обрадуется налогу на не занимающихся спортом.

В общем, у Правительства куча работы впереди.
Уже подняли налог на бедных - НДС. Один из немногих пунктов в зелёной зоне по данным за 2 месяца в 2026 году.. Следующие налог на очереди - имущество. Плюс курс валюты постепенно будут снижать, что вызовет дополнительный рост цен на импорт.
Ну курс валюты - это палка о двух концах. Импортные товары дешевле, но одновременно и российский экспорт вообще не может в прибыль работать, а у нас экспорт ресурсов в основном. И российские производители, которых и так мало, не могут конкурировать с еще подешевевшими китайскими товарами. То есть и нынешние зарплаты компаниям трудно платить. Чтобы экономика поднялась, курс должен повышаться, цены подрастут, но и производство перезапустится и зарплаты будут расти)
Я ещё могу понять как вы новости про буков к спорту приплетаете. И то сомнительно.
А казик-то тут вообще каким боком?
Так у них основные рекламодатели буки, а они же уже имеют готовый фукционал казино и будут реализовывать его. Это реклама))
Потому что денег нет.... на Сво...
Ждём десант от депутатов в лице журовой, родниной, валуева и т.д. о том, как легальное казино полезно для русского человека.
Журова обычно, когда выходит резонансная новость, говорит, что не знает, как к ней относится, Валуев давно в нафталине, а Роднина только фигурку и пенсии обсуждает в одном ключе)
Что там следующее на очереди? ЛСД?
Бабки, бабки, ска бабки!(С)
Главное помнить, что с экономикой все ЗБС, а это делается ради народа! Я не удивлюсь кстати, что МАX будет предоставлять бесплатные прокрутки за регистрацию!
вот такое оно, зазеркалье
Спортс радостно потирает ладошки,теперь еще и реклама казика подвалила
Казна пустеет, милорд
