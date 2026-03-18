Минфин в апреле объявит о предстоящей легализации онлайн-казино в России («Выберу»)

В России могут легализовать онлайн-казино в ближайшее время.

По данным финансового портала «Выберу» со ссылкой на представителя одного из ведущих букмекеров, пожелавшего остаться неназванным, Минфин объявит о предстоящей легализации онлайн-казино уже в апреле.

Ранее с подобным предложением к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

По оценке ведомства, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

Общественная палата предложила легализовать онлайн-казино в России к 2027 году и установить возрастной ценз в 21 год

«Дальше легализация наркобизнеса?» Мизулина, Слуцкий и другие реагируют на идею об онлайн-казино