26

Букмекеры могут потерять до 40% игроков в случае принятия законопроекта о запрете ставок должникам (ЕРАИ)

Законопроект о запрете ставок для недееспособных и должников может привести к сокращению легального букмекерского рынка.

В Госдуме предлагают запретить делать ставки лицам, в отношении которых ведется производство Федеральной службой судебных приставов – из-за неуплаты алиментов и из-за долгов по штрафам/кредитам.

По подсчетам Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), букмекеры могут потерять до 40% своей аудитории в случае принятия законопроекта – именно такой процент составляют игроки с долговыми обязательствами.

«Реализация такой инициативы сейчас невозможна – у букмекеров нет доступа к актуальной базе должников, в базе ФССП есть много конфиденциальной информации. Современная система обработки запросов пока не может справиться с большими объемами информации.

Запрет для участников исполнительных производств требует уточнений, так как ставит людей, которые, например, не увидели письмо с автоштрафом, или тех, кто находится в процессе обжалования постановления о штрафе административного органа, в один ряд со злостными уклонистами.

Подобные неточности приведут к тому, что рынок будет сокращаться, целевые отчисления – снижаться, зато нелегальный сегмент резко вырастет, хотя его доля и сейчас составляет более 50%», – заявил советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов в интервью «Коммерсанту».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
Законы
Ставки на спорт
Финансы
Букмекеры
Ставки на сегодня
Беттинг-эксперты
ЕРАИ
Фонбет
Николай Оганезов
Беттинг-индустрия
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ахаха, буки же нам говорят что среди их аудитории лудоманов - ну от силы пару процентов, а в остальном - хорошие и успешные люди, которые просто для остроты ощущений делают ставку во время просмотра спортивного мероприятия. А тут, оказывается, что 40 процентов - это люди с просроченными кредитами, причем с проигранными судами, раз исполнительные листы уже у приставов. Поразительно.
Ответ Ilya Volkov
"Ну вот следующая ставка как сыграет, сразу долги закрою ". Цитаты успешных профанов.
Ответ Ilya Volkov
щас уже исполняшки во внесудебном давно штампуют по надписи нотариуса) в остальном согласен)
Так большинство из этих 40% из-за вас там и оказались
Ноль жалости к букмейкерам
Всё правильно. Лудомания это болезнь, а реклама букмекеров - это позор и пятно в репутации
На выходе букмекеры ничего не потеряют. Все эти ###беты и ###лайны просто уйдут в тень и будут принимать ставки в обход ЦУПИСа, запиливая по 50 зеркалок в день. Часть лудиков, которым будет лень зайти на сайт через зеркалку отсеятся, но таких будет немного.
Ответ Prokuror Prokurorov
платить как? Ты реально думаешь что тысячи работяг и шкубентов колледжей крипту будут осваивать? Херня всё это, будет как с сухим законом при горбачёве, процентов 10-20 крокалыг всегда найдут где зелье достать, зато миллионы, которые позволяли себе по баночке пива в день/субботу бросили. Государство должно действовать в интересах большинства, а не меньшинства. А лоббисты всей этой фигни прибегают к классической уловке демагога: вытащат одного лудомана поехавшего и демонстрируют, вот человеку только хуже сделали. То что на одного такого 10 "делающих ставочку в неделю" про ставки забудут - упоминаться не будет.
Ответ Алексaндр Молодкин
В время сухого закона самая высокая рождаемость была, я из той эпохи 😂
Не могу понять людей которые 300 раз проиграли и все равно продолжают идти ставить.
Ответ Алексей Власов
Я раз 500 проиграл (играю давно, но без фанатизьму, по-мелочи, без особых тактик и стратегий), а в прошлом ноябре поставил наотъ.....сь 50 руб и поднял "залётные" 140К... Так и случается. Люди верят в чудеса и продолжают влезать в долги... Если не умеют сдерживаться.
Ну если такой закон примут, букам настанет финиш. Таких людей не 40%, а все 80.
А как же они миавят если всем долдны?
какие 40%?
большинство лудиков - закредитованные по горло, либо банкроты. Явно не 40%, а гораздо больше
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
