Букмекеры могут потерять до 40% игроков в случае принятия законопроекта о запрете ставок должникам (ЕРАИ)

Законопроект о запрете ставок для недееспособных и должников может привести к сокращению легального букмекерского рынка.

В Госдуме предлагают запретить делать ставки лицам, в отношении которых ведется производство Федеральной службой судебных приставов – из-за неуплаты алиментов и из-за долгов по штрафам/кредитам.

По подсчетам Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), букмекеры могут потерять до 40% своей аудитории в случае принятия законопроекта – именно такой процент составляют игроки с долговыми обязательствами.

«Реализация такой инициативы сейчас невозможна – у букмекеров нет доступа к актуальной базе должников, в базе ФССП есть много конфиденциальной информации. Современная система обработки запросов пока не может справиться с большими объемами информации.

Запрет для участников исполнительных производств требует уточнений, так как ставит людей, которые, например, не увидели письмо с автоштрафом, или тех, кто находится в процессе обжалования постановления о штрафе административного органа, в один ряд со злостными уклонистами.

Подобные неточности приведут к тому, что рынок будет сокращаться, целевые отчисления – снижаться, зато нелегальный сегмент резко вырастет, хотя его доля и сейчас составляет более 50%», – заявил советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов в интервью «Коммерсанту».

