268 млн рублей – чистый убыток «Бет-М» по итогам 2025 года. Букмекер запустился в октябре

Букмекерская компания «Бет-М» отчиталась о финансовых показателях за 2025 год.

«Бет-М» начал работу в конце октября прошлого года. Выручка букмекера составила 187,2 млн рублей.

На выплаты выигрышей игрокам «Бет-М» потратил 102,7 млн рублей, на целевые отчисления – 120 млн. Компания также заплатила 75,1 млн в качестве налога на игорный бизнес, 58,7 млн пошли на управленческие расходы, а 8,9 млн – на зарплаты и премии сотрудникам.

Чистый убыток букмекерской компании за 2025-й составил 268,4 млн рублей.