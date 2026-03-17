Посещаемость российских казино на февральских и мартовских праздниках увеличилась на 3,7%

Казино в России показали незначительный рост посещаемости на февральских и мартовских праздниках.

Казино и игорные зоны, входящие в Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), в праздничные дни 21-23 февраля и 7-9 марта 2026 года посетили 55,4 тысячи человек. Это на 3,7% больше, чем годом ранее, когда показатель составил 53,4 тысяч гостей.

Для сравнения, в 2025 году рост посещаемости в те же периоды достигал 9%. Эксперты связывают замедление темпов роста посещаемости казино в России с тем, что в этом году праздники не привели к заметному всплеску активности на туристическом рынке.

По данным ассоциации, в февральские праздничные дни игорные зоны приняли 28,8 тысячи гостей против 28,2 тысячи годом ранее, в мартовские – 26,6 тысячи против 25,2 тысячи. Статистика АИРИС собрана по игорным зонам «Красная Поляна» (Сочи) и «Сибирская монета» (Алтайский край), казино Tigre de Cristal (Приморье) и казино Sobranie в зоне «Янтарная» (Калининградская область).

Основной прирост обеспечили «Сибирская монета» и «Красная Поляна». В «Янтарной» и Tigre de Cristal, напротив, посещаемость снизилась.