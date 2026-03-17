0

Посещаемость российских казино на февральских и мартовских праздниках увеличилась на 3,7%

Казино в России показали незначительный рост посещаемости на февральских и мартовских праздниках.

Казино и игорные зоны, входящие в Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), в праздничные дни 21-23 февраля и 7-9 марта 2026 года посетили 55,4 тысячи человек. Это на 3,7% больше, чем годом ранее, когда показатель составил 53,4 тысяч гостей.

Для сравнения, в 2025 году рост посещаемости в те же периоды достигал 9%. Эксперты связывают замедление темпов роста посещаемости казино в России с тем, что в этом году праздники не привели к заметному всплеску активности на туристическом рынке.

По данным ассоциации, в февральские праздничные дни игорные зоны приняли 28,8 тысячи гостей против 28,2 тысячи годом ранее, в мартовские – 26,6 тысячи против 25,2 тысячи. Статистика АИРИС собрана по игорным зонам «Красная Поляна» (Сочи) и «Сибирская монета» (Алтайский край), казино Tigre de Cristal (Приморье) и казино Sobranie в зоне «Янтарная» (Калининградская область).

Основной прирост обеспечили «Сибирская монета» и «Красная Поляна». В «Янтарной» и Tigre de Cristal, напротив, посещаемость снизилась.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Казино
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Фонбет»: «Нам удалось сохранить большинство контрактов. Тем не менее понимаем, что маркетинговые бюджеты сократятся на 40-50%»
сегодня, 08:26
«Фонбет» о самозапрете: «Хотим, чтобы ставки были интеллектуальным досугом. Лудоманию ни в каком виде не поддерживаем»
вчера, 13:55
В отношении Азара начато расследование после того, как он стал амбассадором букмекера Stake
вчера, 12:44
МЛС призвала букмекеров убрать ставки на желтые и красные карточки
вчера, 11:35
Советник гендиректора «Фонбет»: «У лудомании нет медицинских симптомов – не болит голова, нет температуры. Как лечить зависимых, если нет клинических рекомендаций?»
вчера, 10:44
Дегтярев о РСФ: «В финансовом плане на 2026-й 33 млрд рублей, но распределены они будут не все»
вчера, 10:04
Оганезов о росте налогов для букмекеров в 60 раз: «Кто-то пройдет без особых потерь, для кого-то может быть фатально»
вчера, 09:48
«Фонбет» заплатил 14,3 млрд рублей целевых отчислений в 2025-м: «Есть еще 9 млрд в виде спонсорских контрактов со спортивными организациями»
вчера, 09:26
Дегтярев завил о трехкратном сокращении отчислений БК в адрес РФС: «В 2024-м союз получил 5 млрд рублей, львиная доля – от ставок на ЛЧ и зарубежные лиги. Заслуги его нет никакой»
вчера, 09:06
«Фонбет» – лучший букмекер России-2026 по версии РБК. Winline – 2-й, BetBoom – 3-й, PARI – 4-й, «Лига Ставок» – 5-я
вчера, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Рекомендуем