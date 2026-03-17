«Фонбет»: «Нам удалось сохранить большинство контрактов. Тем не менее понимаем, что маркетинговые бюджеты сократятся на 40-50%»

В «Фонбет» высказались об увеличении налоговой нагрузки на букмекеров.

С 1 января букмекеры платят новые налоги – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Налоговая нагрузка на букмекеров выросла примерно в 60 раз.

«Будучи лидером отрасли, мы стараемся сохранять свои позиции и делаем все возможное, чтобы индустрия продолжала динамично развиваться. При этом мы не забываем о поддержке отечественного спорта.

Нам удалось сохранить большинство контрактов с партнерами из числа спортивных лиг, федераций, турниров, отдельных клубов и спортсменов, а также увеличить инвестиции в социальное направление несмотря на шестидесятикратный рост налоговой нагрузки на отрасль.

Тем не менее, мы понимаем, что маркетинговые бюджеты, скорее всего, сократятся на 40-50%», – заявила замдиректора по маркетингу, PR и социальным проектам «Фонбет» Валерия Купина на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок.