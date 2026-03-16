«Фонбет» о самозапрете: «Хотим, чтобы ставки были интеллектуальным досугом. Лудоманию ни в каком виде не поддерживаем»

В «Фонбет» прокомментировали закон о самоограничении на осуществление ставок.

Закон о самозапрете на азартные игры вступит в силу с сентября 2026 года. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг и в МФЦ, отозвать самозапрет не получится.

«У нас и до самозапрета были инструменты для ограничения. Можно было полностью отстраниться, ограничить сумму и количество ставок.

Лудоманию мы ни в каком виде не поддерживаем. Очень много работаем над тем, что мы такое «интеллектуальное развлечение». Для того, чтобы делать ставки, нужно разбираться в спорте, следить за статистикой команды.

Хотим, чтоб это было интеллектуальным досугом», – заявила замдиректора по маркетингу, PR и социальным проектам «Фонбет» Валерия Купина на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок.