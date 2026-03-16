МЛС призвала букмекеров убрать ставки на желтые и красные карточки

МЛС попросила букмекерские компании отказаться от рынков на желтые и красные карточки.

По данным iGaming Today, поводом стало расследование, после которого экс-игроки «Коламбуса» Деррик Джонс и Яу Йебоа получили пожизненные дисквалификации за нарушение правил лиги о ставках. В октябре 2024 года игроки поставили на то, что Джонс получит желтую карточку в матче МЛС, и это произошло.

Расследование не нашло доказательств влияния на исход матча, но установило, что игроки, вероятно, делились конфиденциальной информацией с другими бетторами.

В МЛС считают ставки на карточки наиболее уязвимыми с точки зрения рисков для спортивной честности.