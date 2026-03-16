  Советник гендиректора «Фонбет»: «У лудомании нет медицинских симптомов – не болит голова, нет температуры. Как лечить зависимых, если нет клинических рекомендаций?»
2

Советник гендиректора «Фонбет»: «У лудомании нет медицинских симптомов – не болит голова, нет температуры. Как лечить зависимых, если нет клинических рекомендаций?»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о проблеме распространения лудомании в России.

«Самозапрет – это способ профилактики, а не лечение лудомании. Если говорить о проблеме, нужно погружаться более глубоко, на чем основывается лудомания. Основная проблема, на мой субъективный взгляд, вопрос лудомании, который постоянно продвигается, наносит гораздо больше вреда.

Есть разный уровень зависимости. Кто-то просто безответственный человек. Кто-то хочет сделать ставку и получить легкие деньги. Это все безответственность. А в СМИ, на радио, по телевидению говорят, что ты болен, хотя в реальности человек просто не хочет работать. Мы все это списываем на лудоманию, во всем виноваты букмекеры.

Недавно было заседание в Госдуме, куда приглашали Минздрав. Опытные профессора, доктора говорят, что не могут обозначить лудоманию как болезнь – у нее нет медицинских симптомов, только социальные. Не болит голова, не поднимается температура. Из-за этого возникает вторая проблема – нет клинических рекомендаций. А если их нет, то как вы собираетесь их лечить?

Некоторые парламентарии предлагают отчислять процент на лечении лудомании. Если нет правил, непонятно, на что направлять. Тут очень много вопросов.

К этой проблеме нужно относиться внимательно, сейчас носит откровенно огульный характер. Давайте запретим букмекеров, заставим платить, при этом продолжим развивать спорт», – сказал Оганезов на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок.

У некоторых псих. заболеваний тоже симптомов, отражающихся на физических показателях организма - нет. Их же лечат.
А лужомания - как раз форма псих. заболевания.
Не болезнь, а зависимость.
