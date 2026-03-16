Дегтярев о РСФ: «В финансовом плане на 2026-й 33 млрд рублей, но распределены они будут не все»

Михаил Дегтярев высказался о распределении отчислений букмекеров в 2026 году.

– Какой объем средств в 2026 году будет распределять Российский спортивный фонд? У вас есть прогноз?

– В финансовом плане на 2026 год 33 млрд рублей, но распределены они будут не все.

– И все средства будут расходоваться по конкурсу? Исключений не будет?

– Там одно исключение в законе, мы специально его внесли. Это прямое поручение президента. Если президент решит, фонд будет финансировать. Никаких заявок от регионов, решений министра, правительства не предусмотрено законом, – заявил Дегтярев.