0

Оганезов о росте налогов для букмекеров в 60 раз: «Кто-то пройдет без особых потерь, для кого-то может быть фатально»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о росте фискальной нагрузки на букмекеров.

С 1 января букмекеры обязаны платить новые налоги – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.

«Как букмекерский бизнес чувствует себя? На это надо будет ответить через год. Та нагрузка, которая ложится бизнес, будем понятна по итогам года. Сейчас идут расчеты, они, конечно, неоптимистичны.

Надо исходить из того, что компании на рынке разные: по масштабу, по качеству. Кто-то может пройти без особых потерь, для кого-то может быть фатально», – заявил советник гендиректора «Фонбет» Оганезов на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
Фонбет
Ставки на спорт
Николай Оганезов
Беттинг-индустрия
Ставки на сегодня
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Фонбет» о самозапрете: «Хотим, чтобы ставки были интеллектуальным досугом. Лудоманию ни в каком виде не поддерживаем»
вчера, 13:55
В отношении Азара начато расследование после того, как он стал амбассадором букмекера Stake
вчера, 12:44
МЛС призвала букмекеров убрать ставки на желтые и красные карточки
вчера, 11:35
Советник гендиректора «Фонбет»: «У лудомании нет медицинских симптомов – не болит голова, нет температуры. Как лечить зависимых, если нет клинических рекомендаций?»
вчера, 10:44
Дегтярев о РСФ: «В финансовом плане на 2026-й 33 млрд рублей, но распределены они будут не все»
вчера, 10:04
«Фонбет» заплатил 14,3 млрд рублей целевых отчислений в 2025-м: «Есть еще 9 млрд в виде спонсорских контрактов со спортивными организациями»
вчера, 09:26
Дегтярев завил о трехкратном сокращении отчислений БК в адрес РФС: «В 2024-м союз получил 5 млрд рублей, львиная доля – от ставок на ЛЧ и зарубежные лиги. Заслуги его нет никакой»
вчера, 09:06
«Фонбет» – лучший букмекер России-2026 по версии РБК. Winline – 2-й, BetBoom – 3-й, PARI – 4-й, «Лига Ставок» – 5-я
вчера, 08:43
Давыдов о блокировках сайтов нелегальных БК: «Сейчас процесс занимает 5 дней – за это время создается тысячи зеркал. Стоит вопрос ускорения блокировок»
вчера, 08:36
«Фонбет» о контрактах букмекеров: «Маркетинговые расходы сокращаются на 30% в целом по рынку»
вчера, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Рекомендуем