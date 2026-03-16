Оганезов о росте налогов для букмекеров в 60 раз: «Кто-то пройдет без особых потерь, для кого-то может быть фатально»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о росте фискальной нагрузки на букмекеров.

С 1 января букмекеры обязаны платить новые налоги – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.

«Как букмекерский бизнес чувствует себя? На это надо будет ответить через год. Та нагрузка, которая ложится бизнес, будем понятна по итогам года. Сейчас идут расчеты, они, конечно, неоптимистичны.

Надо исходить из того, что компании на рынке разные: по масштабу, по качеству. Кто-то может пройти без особых потерь, для кого-то может быть фатально», – заявил советник гендиректора «Фонбет» Оганезов на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок.