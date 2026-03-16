«Фонбет» заплатил 14,3 млрд рублей целевых отчислений в 2025-м: «Есть еще 9 млрд в виде спонсорских контрактов со спортивными организациями»
В БК «Фонбет» отчитались о сумме целевых отчислений, направленной на развитие спорта в 2025 году.
«Произошло значительно увеличение налоговой нагрузки, которое отразилось на всех. Если происходит увеличение в 60 раз, то произойдет просто перераспределение всех ресурсов.
Например, в прошлом году мы заплатили 14,3 миллиарда рублей в виде целевых отчислений. На эту сумму повлиять мы не можем, но есть еще 9 миллиардов в виде прямых спонсорских контрактов, которые заключены со спортивными организациями. Вот здесь и начинаются значительным сокращения. Мы пересматриваем партнерство, какие-то даже сокращаем.
Год от к году бюджеты на маркетинг увеличивались. Теперь же обращаем внимание на эффективность, любой контракт должен окупаться, должны быть понятные KPI. Если не выполнены – придется отказываться или пересматривать сумму», – заявила замдиректора по маркетингу, PR и социальным проектам «Фонбет» Валерия Купина на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок.